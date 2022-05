Vorarlberg macht in Sachen Parteienförderung ernst

Zur Prüfkompetenz des Rechnungshofs stellte Bußjäger fest: „Das Land geht hier auch durchaus an die Grenzen dessen, was die sogenannte Verfassungsautonomie den Ländern an Möglichkeiten eröffnet. Aber ich erachte die Regelung als verfassungskonform.“ In Bezug auf das Parteienförderungsgesetz würden „extrem rigide Vorschriften erlassen, gerade was die Wahlwerbung betrifft“. Er gehe davon aus, „dass es sich um die mit Abstand strengsten Vorschriften in Österreich handelt“.