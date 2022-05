Fahrkurs scheitert an Wartefrist durch Ärztemangel

Die Warteliste ist schon lang

Lena hat voriges Jahr maturiert und ist vergangenen Sommer zum Studieren nach Wien übersiedelt. In den drei Wochen Osterferien im April wollte sie in Linz den Führerschein machen. Am 11. April wurde in der Fahrschule der Kurs fixiert. „Auf meinen Hinweis, meine Tochter sei Epileptikerin, wurde gesagt, dass sie ohnehin zum Begutachtungsarzt müssen. Dieser hat sie an einen Amtsarzt weiterverwiesen.“ Aber dann kam die Enttäuschung: „Die wirklich sehr nette Sekretärin erklärte mir, dass der nächste freie Amtsarzttermin im August wäre. Und die Warteliste auf allfällige Terminausfälle sei lang.“