Alkoholverbot am Lendhafen gilt nur in der Nacht

Tagsüber ist Alkohol in Ordnung

Das Alkoholverbot soll künftig nur noch in der Nacht von 23 bis 7 Uhr gelten. Die umstrittenen Parkbänke bleiben stehen, sie werden aber so modifiziert, dass sie zusammenklappbar und nur tagsüber zu benutzen sein werden. Die lautstarken Vorfälle spielen sich nämlich vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden ab. Die Polizei berichtet, dass vor allem an den Wochenenden Anzeigen bzw. Beschwerden von verärgerten Anrainern eingegangen seien.