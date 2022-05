Gesundheitspersonal in Not - viele weinen heimlich

Um auf dieses Problem, das neben Ärzten und Pflegekräften auch Apotheker, Sozialarbeiter, Therapeuten, Techniker und Verwaltungspersonal betreffen kann, aufmerksam zu machen, wurde der Verein „Second Victim“ gegründet. „Grundsätzlich muss Bewusstsein für diese Nöte geschaffen werden, v. a. einmal in der Führungsetage. Es tut außerdem gut zu wissen, dass es eine Anlaufstelle gibt, an die man sich im Notfall wenden kann“, so Dr. Potura.