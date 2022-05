Neuaufstellung der OÖ-Volkskultur

„Die Volkskultur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Heimat und bietet Lebensqualität. Daher wollen wir sie in einer neuen Struktur in eine lebendige Zukunft führen“, kündigte LH und Kulturreferent Thomas Stelzer gestern, Donnerstag, eine Neuaufstellung des Bereichs an. Künftig wird es mit Klaus Landa, bisher und auch künftig weiterhin Geschäftsführer des Verbunds oberösterreichischer Museen, einen neuen und eigenständigen Generalsekretär des Forums Volkskultur geben. Damit sollen die ehrenamtlich geprägten Vereine besser strukturiert werden.