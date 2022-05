Mai ist der internationale Blasenkrebsmonat!

Blasenkrebs ist die 6. häufigste Krebsart in Europa. Anfangs zeigt sich der Blasenkrebs meist ohne Beschwerden, was ihn umso gefährlicher macht. Vor allem bei Frauen wird Blasenkrebs oft mit einer Harnwegsinfektion verwechselt, mit Antibiotika behandelt und leider manchmal erst zu spät erkannt. Die Initiative STOP Blasenkrebs will das ändern und unterstützt PatientInnen, Pflegekräfte und ÄrztInnen im Kampf gegen den Blasenkrebs.