Corona-Ampel leuchtet nun orange und gelb

Zum Vergleich: In Wien kommen knapp 46.000 Tests auf 100.000 Einwohner, in Tirol nicht einmal 2800. Diese niedrige Testfrequenz ist auch Mitgrund, warum es Tirol trotz zweitniedrigster Inzidenz nicht in den gelben Bereich geschafft hat. Denn die Positivitätsrate, die alle Tests umfasst, ist bei stattlichen elf Prozent, während sie in Wien gerade einmal bei 1,3 Prozent liegt.