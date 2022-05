Neue Omikron-Varianten in Österreich nachgewiesen

Die ersten Fälle wurden in Wien, Salzburg und der Steiermark identifiziert. Das bundesweite Abwasser-Monitoring brachte bisher noch keine Hinweise der hauptsächlich in Südafrika nachgewiesenen Virusvarianten. In Südafrika, wo gerade Winter ist, baut sich die fünfte Infektionswelle auf. Die dort verbreiteten Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 würden Mutationen enthalten, die zum Teil schon von anderen Varianten wie Delta bekannt seien, sagte der Virologe Andreas Bergthaler am Mittwoch im „Ö1“-Morgenjournal.