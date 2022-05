Corona: Stabiler Rückgang, aber kein „Sommerloch“

Niedrigste Inzidenz in Vorarlberg, höchste in Wien

Das Gremium rechnet am kommenden Mittwoch (11. Mai) mit 3724 bis 6131 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich, der Punktschätzer liegt bei 4647. Das bedeutet, dass eine Sieben-Tage-Inzidenz im Bereich von 290 bis 480 Fällen je 100.000 Einwohner erwartet wird. Als Mittelwert wird 360 angegeben. Die geringste Inzidenz wird in Vorarlberg (180-300), die höchste in Wien (410-680) erwartet.