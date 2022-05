Russische Truppen simulierten Atomangriff

Die russischen Truppen in Kaliningrad haben nach Angaben aus Moskau mitten der Offensive in der Ukraine Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen simuliert. Bei einer Übung hätten rund hundert Soldaten den „elektronischen Start“ von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert, so das Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Streitkräfte übten Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feinds sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag.