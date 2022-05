Das traditionelle Maibaum-Fest kehrt zurück

Am 5. Mai 2019 fand das traditionelle Stiegl-Maibaum-Fest zum bisher letzten Mal statt. In 24 Jahren hatte sich die Veranstaltung zu einem Fixpunkt in Salzburg entwickelt. Dann kam Corona und das Maxglaner Volksfest wurde in eine zweijährige Zwangspause geschickt. Am kommenden Sonntag feiert es nun sein Comeback. Um 10 Uhr startet das Fest. Im Sudhaushof und im Festzelt werden den Gästen die Stiegl-Bierklassiker sowie regionale Schmankerl, Grillhenderl und Herzhaftes vom gegrillten Bio-Ochsen serviert. „Es freut meine Frau und mich sehr, dass unser Maibaumfest zu einem wahren Volksfest geworden ist, das der eine oder andere in den vergangenen zwei Jahren vermutlich auch ein bisschen vermisst hat. Nun ist es endlich wieder so weit, dass wir gelebtes Brauchtum genießen können.“, freut sich Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener.