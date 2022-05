Wann sieht Archie endlich seine Uroma wieder?

Zwischen Kalifornien, wo das Ehepaar Sussex seit zwei Jahren wohnt, und Großbritannien flogen vielmehr giftige Botschaften hin und her. Noch immer wirkt das TV-Interview nach, das Harry und Meghan im März 2021 der US-Moderatorin Oprah Winfrey gaben. Darin: Jede Menge Vorwürfe gegen den Palast wegen fehlender Unterstützung angesichts des großen Drucks vor allem auf Meghan und sogar wegen Rassismus. In Podcasts und anderen Formaten legte vor allem Harry später noch nach. Zielscheibe war besonders Vater und Thronfolger Prinz Charles. Auch die Beziehung zu seinem älteren Bruder Prinz William soll am Boden liegen.