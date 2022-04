Donald Trump giftet gegen Harry und Meghan

Prinz Harry stehe „steht unter der Fuchtel“ seiner Frau Herzogin Meghan und das werde ein „böses Ende“ nehmen. So giftet der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einem neuen Interview über die in die USA ausgewanderten Royals. Der Queen rät er, ihren Enkel nicht mehr in Großbritannien willkommen zu heißen und ihm und seiner Frau sämtliche royalen Titel abzuerkennen.