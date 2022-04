Darum hat Harry seine Meghan so schnell geheiratet

Prinz William hatte Bedenken wegen Liebe im Eiltempo

Nur knapp zwei Jahre später feierte das Paar seine Traumhochzeit auf Schloss Windsor. Eine royale Liebe im Eiltempo war es, die auch in der königlichen Familie für Zweifel sorgte. Wie Tina Brown in ihrem Buch nun schreibt, sei vor allem Prinz William beunruhigt gewesen sein, dass sein kleiner Bruder sich Hals über Kopf in die Ehe mit Meghan stürzte. Die Schauspielerin sollte „mehr Zeit haben, um ein Leben in Großbritannien aufzubauen und Freunde zu finden, die nicht immer vertraulich in den Palast gebracht werden mussten“, fasste ein Freund des 39-Jährigen angeblich gegenüber Brown die Sorgen des künftigen Thronfolgers in Worte.