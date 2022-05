Schwerer Cyber-Betrug in Salzburg

Am Montagvormittag gab sich ein Unbekannter in englischer Sprache gegenüber dem Österreicher in der Stadt Salzburg in englischer Sprache als Microsofttechniker aus. Er wollte den Computer des Österreichers von Hackern säubern, da sein Gerät laut dem Mann bereits gehackt worden war. Während sich der Unbekannte mehrere Stunden mit dem Gerät beschäftigte, erbeutete er über eine Fernwartungssoftware einen 65.000 Euro. Mittels Fernzufgriff und Fernsteuerung konnte ihm dieser schwere Betrug gelingen.