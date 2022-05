Rechtsschutzbeauftragte Aicher tritt zurück

Ihren Rücktritt gab Aicher in einem eingeschriebenen Brief ans Justizministerium bekannt, am 30. Juni scheidet sie demnach aus. Ainedter macht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und deren „unberechtigte“ Vorwürfe in der Causa verantwortlich und sagte in der ORF-Sendung „Report“, seine Mandantin sei „psychisch fertig“. Die Leiterin der WKStA, Ilse-Maria Wrabl-Sanda, hatte den Ausschluss der Rechtsschutzbeauftragten aus allen Ermittlungen die „Ibiza-Affäre“ betreffend gefordert.