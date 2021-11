WKStA: Justizministerin Zadic bittet zum Rapport

Es war ein großer Aufreger. Die Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher kritisierte Ende Oktober in einem öffentlichen Schreiben mit scharfen Worten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die ÖVP fühlte sich durch die Stellungnahme der hochrangigen Juristin und obersten Aufseherin über die Staatsanwaltschaften in ihrer eigenen Kritik an den Korruptionsermittlern bestätigt. Nun steht Aicher selbst im Fokus schwerer Kritik. Wie der „Spiegel“ und der „Standard“ herausfanden, sei Aicher bei ihrem Vorstoß von einer Anwaltskanzlei beraten worden, die beschuldigte ÖVP-Politiker vertritt, gegen die die WKStA ermittelt.