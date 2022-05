„Maibaumdiebstahl ist Senioren gegenüber schäbig“

Um es den Maibaumdieben nicht leicht zu machen, haben 25 Mann des Trachtenvereines und der Freiwilligen Feuerwehr den Baum erst am 2. Mai aufgestellt. Eine 24 Meter lange, schöne Fichte. Schwester Goretti, ehemalige Oberin der Marienschwestern vom Karmel, die nun im Seniorenheim der Franziskanerinnen Vöcklabruck in Bad Mühllacken lebt: „Wir hatten immer so eine Freude, wenn wir den Maibaum betrachten konnten.“