Diebsquartett beim Plündern von Hofladen erwischt

Am Montag, dem 25. April um 15.15 Uhr entwendeten vier zunächst unbekannte Täter aus einem Selbstbedienungs-Hofladen Lebensmittel, darunter Eier, Kartoffeln und Gemüse, in der Gemeinde Neuhofen an der Krems. Dieselbe Tätergruppe wurde am 1. Mai um 19 Uhr von einer 61-jährigen Zeugin bei einem neuerlichen Lebensmitteldiebstahl auf frischer Tat betreten. Die Polizei konnte die Beschuldigten festnehmen.