Polizei sucht Einbrecher in Salzburg-Riedenburg

Der Unbekannte soll am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in Salzburg Riedenburg unerlaubt eingedrungen sein. Zwar bemerkte ein Nachbar den Einbrecher und alarmierte die Polizei, doch der Unbekannte konnte flüchten. Die Polizei leitete mittels Polizeihubschrauber und Streife die Großfahndung ein.