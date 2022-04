Fünf Antworten zur bedrohlichen Kinder-Hepatitis

17 Kinder benötigten Lebertransplantation, ein Kind starb

Laut dem Robert-Koch-Institut wurden bisher 169 Fälle einer „akuten Hepatitis unbekannten Ursprungs“ in zwölf Ländern gemeldet, die meisten davon in England. 17 der betroffenen Kinder benötigten eine Lebertransplantation, mindestens ein Kind ist gestorben. Die zwei Kinder im Wiener St. Anna-Kinderspital waren am Montag nicht in kritischem Zustand.