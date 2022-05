Low: Bleischwere Sounds für düstere Momente

Bleierne Schwere

„Ganz und gar nicht. Aber man muss sich die Grenzen bewusst setzen, um sie dann einreißen zu können. Alles ist möglich und nichts darf erzwungen werden. Das ist allgemein die wichtigste Prämisse, die man beim Musikmachen haben sollte. Egal, ob unser Sound getragen und langsam, oder eruptiv und nach vorne preschend ist - er muss sich ergeben und es darf nicht zwanghaft nachgestoßen werden. Dann würde man an Authentizität verlieren.“ Die Schwere des Sounds hat sich längst mit der Schwere des Lebens verbunden. Parker verriet in einem Podcast diesen Frühling, dass sie an Eierstockkrebs leide und in Behandlung sei. Mittlerweile klinge er glücklicherweise ab. Die beiden schöpfen als Mormonen aus dem Glauben der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Alkohol und Drogen sind tabu, am Sonntag werden möglichst keine Konzerte gespielt. Ihre Religion fließt zwar unbewusst in die Musik ein, bleibt für beide aber folgerichtig Privatsache.