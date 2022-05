Die Rotenberger bleiben makellos

So zum Beispiel Marcel Steurer, der 23-jährige Langenegger avancierte gegen den FC Egg zum Matchwinner. In einem hartumkämpften, aber fair geführten Derby - Schiri Seidler zückte nur einmal die gelbe Karte - erzielte Steurer das Goldtor. Die Rotenberger kletterten mit dem Sieg auf den dritten Tabellenplatz, die Egger kämpfen als Vorletzter weiterhin gegen den Abstieg. „Ein Fehler hat gereicht“, bedauert Spielertrainer Murad Gerdi, „leider fehlt uns die Entlastung in der Offensive. Aber wir geben trotzdem nicht auf!“