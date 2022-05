Ländle-Biker punktet beim Comeback

Immerhin ein UCI-Pünktchen sprang für den Übersaxner damit heraus. „Ich bin sehr happy über das Ergebnis und dass das Rennen nach meiner Verletzung so gut lief“, sagt Scherrer, der nach einem Sturz vor circa zwei Wochen wegen einer Fleischwunde am Arm genäht werden musste. „Am Freitag habe ich die Strecke besichtigt und beschlossen es zu probieren. Es gibt hier viele Wurzeln, steile Anstiege und schnelle Downhills. Es war sehr anspruchsvoll“, so Scherrers Fazit.