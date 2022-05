Traditionell, urig und erstmals auch steirisch

Vor allem am Schmankerlsektor werden Besucher am Freigelände schnell fündig. So gastieren etwa erstmals Franz Peherstorfer und Gattin Lamduan mit ihren Thai- und Frühlingsrollen am Jahrmarkt. Nur wenige Meter weiter wird’s richtig herzhaft: Die Halleiner Spezialitätenmanufaktur bietet völlig naturbelassenen Bierleberkäs – im Weckerl mit Essiggurkerl und Senf: ein Gedicht! Wer auf der Suche nach einem innovativen Küchenhelfer ist, wird heuer bei den Ständen von „evergrate“ fündig. Mit den Tellerreiben, die in Andalusien handgefertigt werden, wird das Reiben von Ingwer, Knoblauch, Nüssen oder Parmesan zum Kinderspiel.