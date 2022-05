Österreich, Malta und die Rolle der Neutralen

„Die Neutralität hat uns Frieden, Wohlstand und Freiheit gebracht und Österreich nicht zuletzt zu einem bewährten Ort für Dialog gemacht“, so Edtstadler. Maltas neuer Außenminister Ian Borg stößt in ein ähnliches Horn, will auf Diplomatie setzen. Beide Länder denken aktuell nicht im Traum daran, von ihrer Position abzuweichen. Stattdessen - so der Vorschlag Maltas - sollen die verbliebenen Neutralen im Rahmen eines Symposiums ihre Rollen neu definieren.