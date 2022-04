Heuer 900 Asylanträge pro Woche in Österreich

Flüchtlingswelle rollt über Slowenien und Ungarn

Bereits vor Monaten berichtete die „Krone“ über einen neuerlichen Flüchtlingsansturm über die Balkanroute. Was auch durch Zahlen aus unseren Nachbarländern bestätigt wird. Sowohl in Slowenien (Anstieg von 106 Prozent) als auch in Ungarn (plus 94 Prozent) hatten Grenzschützer seit Jahresbeginn deutlich mehr Illegale gefasst als noch 2021. Pro Woche vermelden allein ungarische Behörden regelmäßig bis zu 600 Aufgriffe.