Salzburger sammeln Unterschriften

Da sich diese vor allem durch die Corona-Krise und Distance-Learning verschlimmert hat, hoffen Vertreter, wie auch Studentin Lena Huber, Landesobfrau der Schülerunion Salzburg, auch auf viele Unterschriften. „Bis nächsten Montag kann man sich für das Jugendvolksbegehren eintragen. Wir wollen dieses Thema in den Lehrplan integrieren und auch mehr Psychologen an Salzburgs Schulen einsetzen. In diesem Bereich muss sich ganz dringend etwas ändern“, so Huber.