„Hilfe Mama, ich bekomme keine Luft“

Deshalb werden viele Betroffene gar nicht, nicht ausreichend oder unnotwendigerweise behandelt - mit mitunter weitreichenden Auswirkungen auf ihr weiteres Leben. „Asthma vor dem fünften Lebensjahr festzustellen ist schwierig, denn mit so kleinen Kindern kann man die zur Diagnose notwendigen Tests einfach noch nicht durchführen“, erklärt OÄ Univ.-Prof. Dr. Angela Zacharasiewicz, Leiterin des Arbeitskreises Pädiatrische Pneumologie der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie und Oberärztin an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Ottakring, Wilhelminenspital anlässlich des Weltasthma-Tages am 3.5.