LH-Appell zum 1. Mai für sozialen Zusammenhalt

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) besuchte am 1. Mai die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Smurfit Kappa in Nettingsdorf. Zusätzlich wendet sich Stelzer mit einer Online-Mai-Ansprache auf Facebook und Instagram am Sonntag um 17:00 Uhr an die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Ein Appell für sozialen Zusammenhalt, weitere Entlastung für Landsleute sowie rascher Ausbau erneuerbarer Energien sind seine Hauptbotschaften.