Darum stößt Pacult der neue Teamchef sauer auf!

„Rangnick hat mich nie kontaktiert“

2012 kamen sich auch Rangnick und Pacult in die Quere. Just als Rangnick seinen Job als Sportdirektor bei RB Leipzig angetreten hatte, musste Pacult als Trainer gehen. „Rangnick hatte die Vollmacht, wollte sein eigenes Trainerteam - was man auch verstehen kann. Aber er hat es da nicht einmal geschafft, mich zu kontaktieren und mir zu sagen, dass ich nicht mehr Trainer bin. Das sollte man von einem Mann, von einem Sportdirektor, schon erwarten. Das tat dann halt Didi Mateschitz“, so Pacult.