SCR Altach erhebt Einspruch gegen Sperre

Das ist ungerecht, Sportchef Werner Grabherr will das so nicht stehen lassen, vor allem nicht die Begründung von Schiedsrichter Stefan Ebner: „Im Bericht wird von einem rücksichtslosen, absichtlichen Foul geschrieben und von der Beleidigung in Richtung Schiedsrichter und seines Assistenten. Das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Das Foul passierte im Kampf um den Ball. Und man sieht und hört auf dem Video, dass Strauss aufgeregt schimpft, aber niemanden beleidigt“, so Grabherr weiter. Deshalb wurde gestern bei der Bundesliga ein Einspruch gegen die Sperre des Altach-Verteidigers eingebracht. Grabherr fordert zudem, dass im Abstiegsduell gegen Ried die besten Schiedsrichter eingesetzt werden: „Wir wollen nicht bevorzugt , sondern nur gerecht behandelt werden.“