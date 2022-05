Die Artenvielfalt im Ländle ist akut bedroht

Verbessert habe sich in den vergangenen Jahren lediglich die Datenlage, da mit neuen Nachweismethoden gearbeitet werde, erklärt der Experte. So wurde beispielsweise herausgefunden, dass der Teichmolch nicht ganz so selten ist, wie ursprünglich angenommen. „Er ist aber die einzige Art, die in Sachen Gefährdungsgrad etwas abgestuft werden konnte“, sagt Grabher. Ansonsten blicken viele Vertreter der heimischen Amphibien- und Reptilienarten in eine sehr ungewisse Zukunft. Neben Lebensraumverlust, Gefährdung durch den Straßenverkehr, Klimawandel und Umweltverschmutzung stellen Pilzkrankheiten eine große Gefahr dar - vor allem für Salamander.