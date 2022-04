Chiara Schuler vor wichtiger Hürde in Grosseto

Mit dem Kleinbus ging es am Donnerstag für Chiara Schuler (TS Hörbranz) und Trainer Sven Benning nach Italien in die Toskana. Genauer gesagt nach Grosseto. Dort gibt die Ländle-Siebenkämpferin am Wochenende ihren Einstand in die heurige Freiluftsaion. Doch gemächlich plant die 20-Jährige nicht ihren Wettkampfrhythmus aufzunehmen.