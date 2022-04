UNO-Sicherheitsrat verlängert Mission in Libyen

Spannungen seit zehn Jahren

Die UNO-Mission soll Stabilität in das Land bringen, das nach dem Tod des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi vor mehr als zehn Jahren ins Chaos gestürzt war. Der international anerkannten Einheitsregierung gelang es nicht, das Land unter Kontrolle zu bekommen. Die Libysche Nationalarmee kontrollierte hingegen den Osten, unterstützt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Ein von Deutschland angestoßener Prozess hatte in den vergangenen Jahren Hoffnung auf eine politische Lösung im Machtkampf der beiden konkurrierenden Regierungen in Libyen gemacht. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch wieder angespannt.