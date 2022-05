Aluerzeuger geht in Ranshofen unter die Förster

Wer AMAG hört, denkt an Metall und an Recycling von Schrott. Österreichs größter Aluhersteller schafft die Basis von Auto- und Flugzeugteilen, Verpackungen und, und, und - dazu braucht’s große Anlagen und viel Energie. Doch weil Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt, rückten auch die Grünflächen am Firmengelände in den Blickpunkt - vor allem der eigene Wald, der 180 Hektar umfasst und damit so groß wie 252 Fußballfelder zusammen ist.