Tiroler Lawinenwinter: Zehn Alpinisten starben

Altschneeproblem wurde zum tödlichen Verhängnis

Am 4. Februar starben vier Schweden und ein Tiroler Bergführer in einer Lawine in der Samnaungruppe in Spiss im Oberinntal. Am späten Nachmittag desselben Tages kam ein Tiroler Ehepaar in einem Schneebrett in der Wildschönau ums Leben. Und am Tag darauf starb ein 58-jähriger Tiroler in einer Lawine in den Tuxer Alpen in Schmirn. Auch den Opfern dieses schwarzen Wochenendes ist ein Altschneeproblem zum tödlichen Verhängnis geworden. Eine Woche später wurde ein Einheimischer im Bereich der Schafseitenspitze in Navis von einem riesigen Schneebrett erfasst. Der 63-Jährige starb zwei Tage später in der Klinik.