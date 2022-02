Alpinist nach Lawinendrama in Klinik verstorben

Der Alpinist konnte von anderen Tourengehern aus der Lawine befreit werden. Nach erfolgter Reanimation an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber „Alpin 5“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben. Am Dienstag verloren sie den Kampf. Wieder ist damit innerhalb kurzer Zeit ein Lawinenopfer in Tirol zu beklagen.