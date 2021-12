Erstes Tiroler Lawinenopfer diesen Winter erst 14

Es war das erste tödliche Lawinendrama in diesem Winter in Tirol: Das Opfer, das am Samstag am Venet in Zams (Bezirk Landeck) von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet worden war, war erst 14 Jahre alt. Ein Bergretter und der Pilot des Polizeihubschraubers schildern den dramatischen Einsatz.