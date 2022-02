Schon wieder! Großeinsatz nach Lawinenabgang

Erhebliche Gefahr auch am Samstag

Auch am Samstag herrscht in ganz Nordtirol Lawinenwarnstufe 3. „Der viele Neuschnee der letzten Tage sowie die umfangreichen Triebschneeansammlungen sollten vorsichtig beurteilt werden. Lawinen können verbreitet schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und groß werden. Solche Gefahrenstellen liegen vor allem an windgeschützten Nordwest-, Nord- und Osthängen sowie in Kammlagen, auch in schattigen, windgeschützten Lagen im Bereich der Waldgrenze sowie unterhalb der Waldgrenze“, heißt es im aktuellen Lawinenreport.