Neue Razzia im Rotlicht: Bestellt und abgestraft

Durch die Pandemie hat sich das Geschäft mit der Prostitution zunehmend in die privaten Hinterzimmer verlegt. Das erschwert der Polizei die Kontrolle. Doch auch für die Sexarbeiterinnen kann das viele Nachteile bringen. Für eine Schwerpunktaktion lockten Ermittler des Referats für Prostitutionsangelegenheiten Damen aus der Escort-Szene nun in die Polizeifalle.