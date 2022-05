„Ich kann einfach alles reparieren.“

Ein Beispiel aus dem Berufsalltag, das zeigt, wo es sich manachmal „spieß“: So hat Fabio zum Beispiel Angst vor dem Telefonieren und zieht sich zurück, wenn ihm Aggression entgegengebracht wird. An einer Arbeitsstelle musste er an der Kassa aushelfen, was auch gar kein Problem für ihn war. Sein Vorgesetzer wusste, dass der junge Mann das Telefon nicht bedienen kann, beschwerte sich dann aber lautstark, warum er nich abnahm. In stressigen Arbeitssituationen kann es also zu Kommunikationsproblemen kommen, dafür stellt das AMS aber jemanden als Vermittler bereit.