Jugendbande terrorisiert Gemeindebau im 21. Bezirk

Eine Gruppe Jugendlicher treibt seit mehr als einem Jahr in einem großen Gemeindebau an der Autokaderstraße in Floridsdorf ihr Unwesen. Die Bewohner sind verzweifelt: Pöbeleien, Vandalismus und offener Drogenkonsum stehen auf der Tagesordnung. Die Polizei ist verstärkt im Einsatz, kann aber wenig tun.