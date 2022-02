Wohnungsmissbrauch: Es gibt noch mehr Fälle

Ein konkreter Fall aus einem Gemeindebau in Währing. Frau S. (Name d. Redaktion bekannt) hat sich bereits vor vier Jahren an Wiener Wohnen gewandt und gemeldet, dass Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen auf den Garagenplätzen in ihrer Wohnhausanlage in der Peter-Jordan-Straße 81 parken. Doch es habe einfach keine Reaktion darauf gegeben.