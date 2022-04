Pandemie: Befürchteter Anstieg der Armut blieb aus

Haushalte mit hauptsächlich Sozialleistungen waren häufiger mit Miete oder anderen regelmäßigen Zahlungen in Rückstand als andere (14 Prozent vs. 4 Prozent) und hatten vielfach Probleme unerwartete Ausgaben zu leisten (50 Prozent vs. 14 Prozent). Auch Freizeitaktivitäten auszuüben, die mit Kosten verbunden sind, war für hauptsächlich Sozialleistungsbeziehende (19 Prozent konnten es sich nicht leisten) seltener möglich als für den Rest der Bevölkerung (vier Prozent).