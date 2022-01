Das harte Leben an der Grenze zur Armut

Waren es vor zwanzig Jahren noch hauptsächlich Pensionisten, zeigt sich nun, dass das Geld überall fehlt. Alleinerziehende Mütter, Studierende oder Personen mit Migrationshintergrund, beim „Krone“-Lokalaugenschein am Samstagmorgen im Sozialmarkt (SOMA) in der Linzer Wiener Straße waren alle Schichen verteten. „Seit Corona kommen zusätzliche Kunden zu uns. Wir sprechen eine viel breitere Schicht an. Das Geld wird für alle knapper“, weiß Obmann Gerhard Steiner. Sozialmärkte sind für all jene gedacht, die an der Grenze zur Armut leben.