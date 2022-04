„Das Schlimme ist die versteckte Armut!“

Scharnsteins SPÖ-Vizebürgermeister Max Ebenführer hat, wie berichtet, der Parteispitze vorgeworfen, gegen die Teuerung zu predigen, aber selbst kräftig erhöhte Mitgliedsbeiträge zu kassieren. SPÖ-Manager Florian Koppler hat ihn dafür „g’schimpft“, weil Ebenführer das auch in Leserbriefen rügte. Auch die geografisch zuständige Bezirksobfrau Promberger hätte es lieber gehabt, die Kritik wäre intern vorgebracht worden. Doch Ebenführer sieht das anders: „Sachliche Kritik muss möglich sein, auch wenn es manchen Landesfunktionären gar nicht in den Kram passt. Verpflichtet fühle ich mich nur den Leuten, die zurecht ihren Zorn bei mir ausgeschüttet haben über den unsensiblen Brief an unsere Mitglieder.“