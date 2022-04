Investoren wollen das Skigebiet Gaißau kaufen

Die jetzige Eigentümerfamilie Eibl will bekanntlich nicht weitermachen, plant den Abriss aller Lifte. Ein entsprechender Antrag liegt zur Prüfung beim Land. Die Bagger sind in der Gaißau bereits am Karfreitag aufgefahren. In der Region herrscht Schockstarre - und doch arbeiten mehrere Personen unter der Führung von Krispls Bürgermeister Andreas Ploner (ÖVP) offenbar an der Rettung des Skigebiets.