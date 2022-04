Gemeinden schmieden nun Pläne zur Gaißau-Rettung

„Wir haben Stillschweigen vereinbart.“ Mehr lässt sich Krispls Ortschef Andreas Ploner derzeit nicht entlocken. Fakt ist: Der Bürgermeister führte am Dienstag ein längeres Gespräch mit Bergbahnen-Chef Bernhard Eibl. Dieser schockte bekanntlich jüngst mit dem angekündigten Abriss aller Lifte die gesamte Region. Ploner ging nun offenbar in die Offensive. Er will das Ende des Skigebiets unbedingt verhindern.