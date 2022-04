Gaißau-Chef: „Theater hört sonst nie auf“

Der Neustart der krisengebeutelten Skischaukel Gaißau-Hintersee ist gescheitert! Per Infoschreiben informierte die Eigentümerfamilie am Freitag Grundeigentümer, Bürgermeister und Tourismusverbände, das Skigebiet aufzugeben. In den vergangenen beiden Jahren hätten sich „die Probleme herauskristallisiert“, die einen Betrieb in der Form unmöglich machen würden.